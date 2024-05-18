Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu

Etimesgut Belediyesi üç gün devam edecek gençlik festivali düzenledi. Melek Mosso’nun sahne aldığı festivalin ilk gününde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun dans gösterisi sosyal medyada gündem oldu. Dans sırasında yaptığı hareketler ile beğeni toplayan Beşikçioğlu, sosyal medyada da ’trend topic’ oldu.