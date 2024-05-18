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Bu sefer kontrolden çıkan araç değil, kuş oldu

Konya’da şahin olduğu tahmin edilen bir kuşun iş yerinin camına çarparak savrulması güvenlik kamerasına yansıdı. Yere düşerek bir süre hareketsiz kalan kuş, yaklaşık 15 dakika sonra düştüğü yerden uçarak gözden kayboldu.

Bu sefer kontrolden çıkan araç değil, kuş oldu
Bu sefer kontrolden çıkan araç değil, kuş oldu
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Olay, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerinin camından gelen çarpma sesini duyan iş yeri çalışanları dışarıya çıktı. İş yerinin camlarını kontrol eden iş yeri sahibi ve çalışanları yerde baygın halde şahin olduğu tahmin edilen kuşu buldu. Güvenlik kameralarını kontrol eden iş yeri çalışanı Mehmet Çetin, kamera görüntülerinde kuşun dengesiz bir şekilde süratle gelip iş yerinin camına çarptığını gördü. Kuş, yaklaşık 15 dakika sonra hareketlenirken, Çetin’in verdiği sudan içip uçarak gözden kayboldu.

"Kuşu önce tavuk zannettik"

Kuşun çarpma sesini duyarak dışarıya çıktığını anlatan Mehmet Çetin, "Ben dükkanın içindeydim. Bir ses geldi, kontrol amaçlı dışarıya çıktık. Yerde bir kuş yatıyordu. Önce baktığımızda tavuk zannettik. Şahin kuş türü olduğunu ilk başta anlayamadık. Daha sonra şahin olduğunu öğrendik. Biraz su falan verdik. Sonra kendine gelerek canlandı, uçtu gitti" dedi.

18 May 2024 - 10:33 İHA Konya- Asayiş

Mahreç  İha

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