Ağrı Dağı kadın dağcılara geçit vermedi

Ağrı Dağı’na tırmanmak için harekete geçen kadın dağcılar, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Ağrı Dağı’nda da etkili olan kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle 4 bin 300 rakımda zirve tırmanışı yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Ağrı Dağı’na tırmanmak isteyen bir grup kadın dağcı, olumsuz hava şartları nedeniyle zirve tırmanışı yapmadan inişe geçti.

Tur rehberi Cuma Saltık eşliğinde ilerleyen kadın dağcılar, yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen 4 bin 300 rakımına ulaşmayı başardı.