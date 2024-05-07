Ağrı Dağı kadın dağcılara geçit vermedi
Dün Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Ağrı Dağı’nda etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Ağrı Dağı’na tırmanmak için harekete geçen kadın dağcılar, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Ağrı Dağı’nda da etkili olan kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle 4 bin 300 rakımda zirve tırmanışı yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.
Ağrı Dağı’na tırmanmak isteyen bir grup kadın dağcı, olumsuz hava şartları nedeniyle zirve tırmanışı yapmadan inişe geçti.
Tur rehberi Cuma Saltık eşliğinde ilerleyen kadın dağcılar, yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen 4 bin 300 rakımına ulaşmayı başardı.
E EHLİYETLİ DAĞITIM ELEMANI
Yükselen Pazarlama bünyesinde çalıştırılmak üzere E ehliyetli dağıtım elemanı alınacaktır asgari ücret + yemek parası müraacat şahsen yapılacaktır. İl...YÜKSELEN PAZARLAMA
SATILIK BAHÇE - EV
SATILIK BAĞ
MONTÖR (KURULUMCU)
Deneyimli kurulumcu arıyoruz başvurular yüz yüze yapılacaktır.0(541) 889 09 42 KELEBEK MOBİ̇LYA
YATILI BAYAN BAKICI ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...
ELEMAN ARANIYOR
Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat:0505 293 13 48
ELEMANLAR ARANIYOR
MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR
ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY & BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZGÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.
ELEMANLAR ARANIYOR
KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.Mikail Karakuş 0544 346 86 86