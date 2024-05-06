Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı

Olay Valifahribey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir karga kent merkezindeki bir marketin önüne yerleştirilen stantta bulunan cips paketini gözüne kestirdi. Standa giren karga, cips poşetini kaldırıma attıktan sonra cips poşetini delmek istedi. O esnada esnaf durumu fark etti. Esnafın yaklaştığını gören karga cips poşetini açamadan olay yerinden kaçtı. Yüzlerde tebessüm oluşturan olay güvenlik kamerasına ya

nsıdı.