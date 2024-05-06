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Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı

Elazığ’da bir marketten cips çalmak isteyen karga, esnafa yakalanınca cips poşetini kaldırımda bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı
Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı
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Olay Valifahribey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir karga kent merkezindeki bir marketin önüne yerleştirilen stantta bulunan cips paketini gözüne kestirdi. Standa giren karga, cips poşetini kaldırıma attıktan sonra cips poşetini delmek istedi. O esnada esnaf durumu fark etti. Esnafın yaklaştığını gören karga cips poşetini açamadan olay yerinden kaçtı. Yüzlerde tebessüm oluşturan olay güvenlik kamerasına ya

Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı
Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı
Cips çalmaya çalışan karga dükkan sahibine yakalanınca kaçtı

nsıdı.

06 May 2024 - 15:42 İHA Elaziğ- Çevre

Mahreç  İha

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