- G:

Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Yeşilköy Şelalesi, turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yahyalı ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve gerek doğa manzarası, dağların içinden akan suyu ve yeşilliğiyle gerekse uzun kanyonuyla saklı bir bahçeyi hatırlatan Yeşilköy Şelalesi, bütün güzellikleri ile turistlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yahyalı’da yaşadıklarını, havaların sıcak olması sebebiyle serinlemek için Yeşilköy Şelalesi’ne geldiklerini söyleyen Sami Yusuf Zırvalı, "Yeşilköy Şelaleleri çok güzel, çok büyük bir kanyonu var adeta cennet gibi, herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi

06 May 2024 - 13:14 İHA Kayseri- Çevre

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ONİKİŞUBAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI KÖMÜR DAĞITIMI Resmi İlandır mask
ONİKİŞUBAT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI KÖMÜR DAĞITIMI
BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
MEZARLIK ÇEVRESİ KAFES TEL YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
MEZARLIK ÇEVRESİ KAFES TEL YAPTIRILACAKTIR
SPOR MALZEMESİ ALIMI Resmi İlandır mask
SPOR MALZEMESİ ALIMI
Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi mask
Kayseri’de turistlerin yeni gözdesi: Yeşilköy Şelalesi
Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı mask
Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı mask
Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı mask
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı
Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı mask
Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı
Yıldırım ağacı parçaladı, o anlar kameralara yansıdı mask
Yıldırım ağacı parçaladı, o anlar kameralara yansıdı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL