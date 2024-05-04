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Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat ormanında, geçtiğimiz günlerde hortum meydana geldi. Hortum birçok ağacı kökünden sökerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kayda alınan hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

04 May 2024 - 12:08 İHA Sivas- Çevre

Mahreç  İha

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