Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fatih’te sabah saatlerinde yaşanan anlar adeta nefes kesti. Vatandaşların film çekimi sandığı olayda gerçek bambaşka çıktı. Zabıta memurunun uyarılarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen ve kaputa tutunan zabıta memuruyla birlikte kaçmaya çalıştı. Aracı polis ekipleri dururken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, bu sabah saatlerinde Fatih Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şüphe üzerine zabıta memuru, ticari bir aracı durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, aracı kendisini durdurmak isteyen zabıta memurunun üzerine sürdü. O esnada zabıta memuru kaputa tutundu. Bu şekilde yoluna devam eden araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen sürücü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Nefes kesen o anlar kamerada
Zabıta memurunun uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, aracı kendisini durdurmak isteyen zabıta memurunun üzerine sürdüğü ve zabıta memurunun kaputta tutunarak sürüklendiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde zabıta memurunun ticari aracın kaputuna tutunarak sürüklendiği, sonrasında ise trafik polisleri tarafından durdurulduğu görülüyor.
SATILIK BAĞ
MONTÖR (KURULUMCU)
Deneyimli kurulumcu arıyoruz başvurular yüz yüze yapılacaktır.0(541) 889 09 42 KELEBEK MOBİ̇LYA
YATILI BAYAN BAKICI ARANIYOR
Bay- Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyoruz
MT Global Danışmanlık bünyesinde çalışmak üzere, En az önlisans mezunu. Eğitim ve gelişime açık. Etkin Pazarlama yapabilen. Sözlü ve yazılı iletişimi...MT GLOBAL EĞİTİM & DANIŞMANLIK
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...
ELEMAN ARANIYOR
Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat:0505 293 13 48
ELEMANLAR ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33
MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR
ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY & BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZGÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.
ELEMANLAR ARANIYOR
KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.Mikail Karakuş 0544 346 86 86