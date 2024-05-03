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Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı

Fatih’te sabah saatlerinde yaşanan anlar adeta nefes kesti. Vatandaşların film çekimi sandığı olayda gerçek bambaşka çıktı. Zabıta memurunun uyarılarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen ve kaputa tutunan zabıta memuruyla birlikte kaçmaya çalıştı. Aracı polis ekipleri dururken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Vatandaşlar film çekiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
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Olay, bu sabah saatlerinde Fatih Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şüphe üzerine zabıta memuru, ticari bir aracı durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, aracı kendisini durdurmak isteyen zabıta memurunun üzerine sürdü. O esnada zabıta memuru kaputa tutundu. Bu şekilde yoluna devam eden araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Durdurulan araçtan indirilen sürücü ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Nefes kesen o anlar kamerada

Zabıta memurunun uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, aracı kendisini durdurmak isteyen zabıta memurunun üzerine sürdüğü ve zabıta memurunun kaputta tutunarak sürüklendiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde zabıta memurunun ticari aracın kaputuna tutunarak sürüklendiği, sonrasında ise trafik polisleri tarafından durdurulduğu görülüyor.

03 May 2024 - 13:28 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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