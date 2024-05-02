- G:

Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi çay demlemek istediği semavere döktüğü tinerin patlaması sonucu yaralandı.

Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı
+4
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Ereğli İlçesi Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Ercan Yıldırır (41), açık alanda çay demlemek için hazırladığı semavere tiner döktü. Yıldırır, tinerin bir anda patlaması sonucu yaralandı. Semaverden yükselen alevler, Ercan Yıldırır’ın bacak, kol ve elleri ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yıldırır, çevredekilerin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yer ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı

02 May 2024 - 15:22 İHA Konya- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
MEZARLIK ÇEVRESİ KAFES TEL YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
MEZARLIK ÇEVRESİ KAFES TEL YAPTIRILACAKTIR
SPOR MALZEMESİ ALIMI Resmi İlandır mask
SPOR MALZEMESİ ALIMI
İHALE İLANI Resmi İlandır mask
İHALE İLANI
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı mask
Semaverde çay demlemek için tiner döktü, patlamada yaralandı
Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı mask
Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı
Yıldırım ağacı parçaladı, o anlar kameralara yansıdı mask
Yıldırım ağacı parçaladı, o anlar kameralara yansıdı
Kahramanmaraş’taki fabrika yangını dron ile görüntülendi mask
Kahramanmaraş’taki fabrika yangını dron ile görüntülendi
Bir garip "kapan" hikayesi mask
Bir garip "kapan" hikayesi
Trafik kazaları KGYS kameralarında mask
Trafik kazaları KGYS kameralarında

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL