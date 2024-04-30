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Yıldırım ağacı parçaladı, o anlar kameralara yansıdı

Nevşehir’de bir iş yerinin bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü meyve ağacı parçalanırken o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Sarı uyarı yapılan iller arasında bulunan Nevşehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Yer yer kuvvetli olan sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Uçhisar beldesi yakınlarında bulunan bir iş yerinin bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü meyve ağacının parçalandığı görüldü.

Nevşehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

30 Nis 2024 - 21:17 İHA Nevşehir- Çevre

Mahreç  İha

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