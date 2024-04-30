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Kahramanmaraş’taki fabrika yangını dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ta ahşap ve mobilya imalatı üzerine faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın dron kamerası ile görüntülendi.

Kahramanmaraş’taki fabrika yangını dron ile görüntülendi
Kahramanmaraş’taki fabrika yangını dron ile görüntülendi
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Yangın, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi’nde ahşap fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis TOMA ekipleri destek verdi. 20 arazöz, 50 itfaiye personelinin çalışma yaptığı yangında 4 iş makinesi de görev yaptı.

Fabrika yangını dron kamerası ile görüntülendi. Geceyi alevlerin aydınlattığı fabrika yangınında ahşap ve kimyasallardan oluşan bölümlerin söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği görüldü.

30 Nis 2024 - 11:55 İHA Kahramanmaraş- Asayiş

Mahreç  İha

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