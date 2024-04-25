Trafik kazaları KGYS kameralarında

Gaziantep kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntüleri paylaşıldı. Meydana gelen feci kazalarının görüntüleri, Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından, "Değerli sürücülerimiz ve yayalarımız, trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım. Unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır" notuyla yayınlandı.

Araçların yayalara çarptığı kazalar, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar görüntülerde yer aldı.