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Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu

Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. Yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu
Arabalı vapurda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu
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Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu. Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

20 Nis 2024 - 19:49 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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