Dünyanın en yüksek 3. şelalesi baharla coştu

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırındaki Uzundere ilçesindebulunan Tortum Şelalesi, dünyanın en yüksek 3’üncü şelalesi olma özelliğini taşıyor. Erzurum Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çevresi yenilenen Tortum Şelalesi, turistlerin ve doğa severlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Çevresine yapılan yürüyüş yolları, restoran, engelli rampaları, mesire alanları ve serinleten suyuyla yazın binlerce turist tarafından tercih edilen şelale, baharla birlikte eriyen kar sularıyla coşmaya başladı.

Bayram tatili nedeniyle binlerce insanın ziyaret ettiği Tortum Şelalesi, bugünlerde hız kesmeden ziyaretçilerin misafir ediyor. Şelalenin görünümüne ve doğal güzelliğine hayran kalan insanlar buradan ayrılmakta zorlanıyor.