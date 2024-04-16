Nemrut Dağı’na yoğun ilgi

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok tarihi yapısıyla dikkat çeken ‘turizm kenti’ Adıyaman’da, Ramazan Bayramı’nda turist yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı 45 bin kişi ziyaret etti.

Kommagene Uygarlığının, 2 bin 206 metre yükseklikteki devası heykelleri görmeye gelen yerli ve yabancı turistler ‘güneşin en güzel doğup battığı yer’ olarak bilinen Nemrut Dağı’nda gün doğumu ve gün batımını izliyor.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Adıyaman, birçok konuda olduğu gibi turizmde de büyük darbe aldı. Asrın felaketi nedeniyle, yerli ve yabancı turist sayısında ciddi düşüş yaşandı. Bazı tarihi yapıların zarar gördüğü Adıyaman’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı hızlı refleks göstererek, restorasyon çalışmalarını başlattı.

Önceki haftalarda turistlerin yoğunlaştığı Adıyaman’da turizm sezonu, Nemrut Dağı’na gelen yerli ve yabancı turistler karanfil verilerek başlatıldı. Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve yetkililer, turistlere karanfil vererek Nemrut Dağı ile ilgili bilgi verdi.

“Bayram’da 45 bin kişi ziyaret etti”

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, deprem nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektörünün çabuk toparlandığına dikkat çekerek, “Yerli ve yabancı misafirlerimizi Kommagene destinasyonuna bekliyoruz. Bölgemiz çok büyük bir deprem geçirdi. Bu depremlerden dolayı turist sayısında bir nebze de olsa düşüş yaşansa da, normalleşme süreciyle birlikte eski ivmesine çok hızlı bir şekilde geri geldi. Dokuz günlük bayram tatili süresince yerli ve yabancı olmak üzere toplam 45 bin ziyaretçiyi bu destinasyonumuzda ağırladık” dedi.

İstanbul’dan Adıyaman’a gelen Meltem Yılmaz ise “Nemrut Dağı’na gelme konusunda çok geç kaldığımı düşünüyorum. Burası dehşet güzel, muhteşem, çok etkilendim. Dünyanın birçok yerine seyahat ettim, Avrupa’nın bir çok yerine gittim, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici” ifadelerini kullandı.

Fransa’dan bisiklet ile dünya turuna çıkan ve bir aydan beri ülkemizi Diane Bciac ile dolaşan Simon Psibest, “Fransa’dan bisikletle geldik. Yukarı çıkarken aşırı derecede zorlandık ama gördüğümüz yer muhteşem ve buna değdi. Çok mutlu olduk, çok etkilendik” şeklinde konuştu.

Samsun’dan gelen Erkan Ölmez ise “İlk defa geldim. Güneşin batışını izlemeye geldik, çok güzel ve görülmeye değer bir yer” diye konuştu.