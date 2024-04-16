Leylekler Kale ilçesini mekan tuttu
Malatya’nın Kale ilçesinin Fırat Nehri sahili, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğanın güzelliklerini misafirlerine sunuyor.
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, Mart ile Nisan ayında Malatya’nı Kale ilçesine gelerek burada elektrik direklerinin tepelerine yuvalarını yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok leylek, yuvalarında ve sahil şeridindeki arazilerde görülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte leylekler bu yıl erkenden Kale ilçesine gelip yuvalarına yerleşti. Şu anda birçok leylek yumurtalarken yakın süreçte yavrularının da dünyaya gelmesi ile baraj sahili şeridinde leylek popülasyonu da artmış olacak.
Çocukların büyük ilgi gösterdiği leylekler, başta solucan olmak birçok hayvan türü ile besleniyor. Doğası gereği yavrularına yiyecek taşıyan leylekler ilçe halkının sevgisini kazandı. Vatandaşlar, leyleklerin rahatsız edilmemesi için büyük çaba sarf ederken leylekler için yiyecek ve su bırakmaya başladı.
Leyleklerin gelmesi ile birlikte İstanbul’dan Malatya’ya gelen Özer Öztop, leyleklerin erken gelişinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek ilçede yaşayan leyleklerin sayısının her yıl değişkenlik gösterdiğini söyledi. İlçede özel bir restoran işleten Öztop, 15 yıldır leyleklerin bölgede çoğaldığını dile getirdi. Şu anda 25’ten fazla yuvanın olduğunu söyleyen Öztop, “Leylekler her yıl Mart ayı başlarında gelir sonra da Ağustos ayında geri göç ederler. Buradan Nil nehri boyuna gittiğini düşünüyoruz” dedi.
Leyleklerin her yıl Kale ilçesinde baraj sahiline gelmesinin bölge halkını da mutlu ettiğini ifade eden Öztop, “Bu bölge de tarım potansiyeli oldukça fazla. Onlarda doğanın bir parçası. İnsanlarda kötü davranmıyor. Burada baraja akan dereler, kurbağa, canlı hayvan fazla. Tarım alanları da bozulmadığı için beslenmeye uygun bir ortam. Geçen yıl bir direkteki yuvada 4 yavru olmuştu. Bizler de leylekleri ürkütmemek adına büyük çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.
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