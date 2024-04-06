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Misinaya dolanan caretta için seferber oldular

Antalya’nın Alanya ilçesinde misinaya dolanan bir caretta Çevre Koruma Deniz ekibi ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Alanya Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tur teknelerinin arasında denizin yüzeyinde misina dolanan bir caretta fark etti. Haber verilmesi üzerinde Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Deniz Kontrol Ekibi ve Sahil Güvenlik ekibi gönderildi. Deniz Kontrol Ekibi ve vatandaşların yardımıyla caretta kıyıya alındı. Kıyıdaki vatandaşların yardımıyla carettanın ayağına dolanan misina kısa sürede başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Misinadan kurtularak özgürlüğüne kavuşan caretta, Deniz Kontrol Ekibi ve Sahil Güvenlik Ekibi eşliğinde liman dışına götürülerek denize bırakıldı.

Caretta’nın misinadan kurtulma anları ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

06 Nis 2024 - 16:06 İHA Antalya- Çevre

Mahreç  İha

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