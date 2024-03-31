Kuş cenneti havadan görüntülendi, kendine hayran bıraktı

301 kuş türünün tespit edildiği Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 69 tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde kışı burada geçiriyor. Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgeden ve Türkiye’den gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri’de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı da baharın gelmesiyle birlikte yeşile boyandı.