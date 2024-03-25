Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüntülendi

Her yıl onlarca ayıya ev sahipliği yapan Munzur Dağlarında bahar mevsimin gelmesi ile kış uykusundan uyanan ayının yiyecek araması kameraya yansıdı. Çağlayan beldesine bağlı Tatlısu köyünün üst tarafına kadar inen bir boz ayı objektiflere yansıdı. Kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayı görüntülendi. Yeşillik alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra Munzur Dağı’nın karlı üst taraflarına doğru yönelen ayı, gözlerden kayboldu.