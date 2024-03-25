Türk askeri, yerli ve milli güç ATAK ile terörün kökünü kazıyor

MSB tarafından yerli ve milli güç ATAK ile terörün kökünü kazıyan Hava Kuvvetlerine bağlı kahraman Türk pilotların gerçekleştirdiği operasyonların da yer aldığı bir video paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz " ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor" ifadelerine yer verildi.