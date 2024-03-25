“Reflü hastalığı olanlar sahur ve iftarda fazla yemekten kaçınmalı”

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Fuad Jafarov, reflü sorunları olanların Ramazan’da nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Reflü hastalığının tanımını yapan Uzm. Dr. Jafarov, “Gastroözefageal reflü hastalığı, mide içerisinin yemek borusuna bazen de yutak ve ağza kadar çıkması halidir. Sağlıklı bireylerde de bazen reflü belirtileri olabilmektedir. Ancak bu belirtiler belli sayı ve karaktere ulaştığında hastalık olarak kabul edilerek tetkik ve tedavi gerektirir. Kontrolsüz reflü, yemek borusu alt ucunda hasarlanmaya neden olmaktadır. Bazı hastalarda yutak ve gırtlağa kadar ulaşan tahriş izlenebilmektedir” diye konuştu.

“Keskin baharatlar, ekşi ve acı besinler riski artırabilir”

Reflü sıkıntısı olan bireylerin Ramazan ayında nasıl beslenmesi gerektiğine değinen Uzm. Dr. Jafarov, “Reflü hastalığı olan kişiler sahur ve iftarda faza yemekten kaçınmalı ve yemeklerini zamana yayarak yemelidir. Sahur ve iftarda fazla yemek (mideyi tıka basa doldurmak), keskin baharatlar, ekşi ve acı besinler, salçalı ve aşırı yağlı gıdalar reflü şikâyetlerini artırır. Yemek sonrası hemen uyumak da reflüyü tetikleyebilmektedir” şeklinde konuştu.

“Reflü hastaları az yağlı beslenmeli”

Yağlı besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Jafarov, “Genel olarak reflü hastaları Ramazan boyunca az yağlı, proteinden zengin, baharatsız ve hafif beslenmelidirler. Yemek porsiyonlarını azaltarak ve zamana yayarak beslenmeleri gereklidir” dedi.

“Gazlı içecekler reflüyü tetikleyebilir”

Uzun süre aç kaldıktan sonra iftarda gıda tüketiminin nasıl olması gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Jafarov, “İftarda susuzluk hissi nedeniyle içilen su miktarı, çorba, ana yemek, tatlı ve meyve porsiyonlarının azaltılması ve bu çeşitler arasında beklemek, gazlı içeceklerden kaçınmak, yemek sonrasında yürüyüş yapmak faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sahurdan hemen sonra yatılmamalı”

Sahurdan hemen sonra yatmanın reflü ataklarına zemin hazırlayabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Jafarov, “Sahurdan sonra hemen yatmak reflü hastalarında semptomların artmasına neden olmaktadır. En iyisi yemek sonrasında 2-3 saat uyumamak, uyku sırasında ise başın 20 cm ve yüzde 30 derece açıyla yüksekte olmasına dikkat ederek yatmak, mümkünse reflü yastıkları kullanmak şikâyetleri azaltacaktır” dedi.

“Reflü, göğüs ağrılarına neden olabilir”

İlerleyen reflünün başka sağlık sorunlarına da neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Jafarov, şu bilgileri paylaştı:

“Reflü hastalığı kontrol altına alınmadığında özefajit dediğimiz yemek borusu alt ucunda iltihaplanmaya neden olmaktadır. Uzun süre bu durumun devam etmesi yemek borusu kanseriyle ilişkilendiriliyor. Bunun dışında göğüs ağrılarında neden olabilir ki bu durumda çoğu zaman kalp krizi semptomları ile karışmaktadır. Gece öksürükleri, astım gibi akciğer hastalıkları, ses kısıklığı, sürekli geniz ve gırtlak temizleme ihtiyacı reflüde görülen durumlardır. Ramazanda reflü hastaları için önerilen yeme tarzına uyumamak ve reflü için kullanılan ilaçlarının zamanında alınmaması reflü ve buna bağlı klinik durumları şiddetlendirebilir.”

“Hızlı yemek reflü şikâyetlerini artırabilir”

Ramazan ayında mide ve bağırsak hastalıklarından korunmak için öneriler paylaşan Uzm. Dr. Jafarov, “Oruç tutmak sağlıklı bireylerde mide bağırsak hastalıklarında neden olmaz. Sadece uzun açlık sonrasında aşırı ve hızlı yemek, aynı anda çeşitli gıdalarla ve sıvılarla midenin aşırı doldurulması ve yemek sonrası uyumak şişkinlik ve bulantı gibi sindirim şikâyetlerine neden olabilir. Altını tekrar çizmek gerekirse, oruç tutmak ve uzamış açlık, reflü şikâyetlerini artırmamaktadır, sahur ve iftarda önerilere uygun olmayan beslenme şekli ve davranışlar şikâyetleri artırmaktadır” şeklinde konuştu.