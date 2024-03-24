Başkan Güngör, “Milletimizin hakkına ve emanetine sahip çıktık”
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde dönemin son meclis toplanışında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “5 yıllık bir çalışma döneminin son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte şehrimizin ve hemşerilerimizin emanetine sahip çıktık. Bu bir bayrak yarışı” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen dönemin son meclis toplantısında; HPRS gelir desteği ve imar plan teklifleri görüşülerek karara bağlandı.
Dilek ve temennilerle noktalanan son meclis toplantısında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “5 yıllık bir çalışma döneminin son meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. İlçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle çok güzel işlere imza attık. Bu vesileyle hem belediye başkanlarımıza hem de meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Hayrettin Güngör konuşmalarının devamında, “5 yıllık süre içerisinde maalesef hem pandemi hem de depremlere maruz kaldık. Tabi bunlar bizim plan ve önceliklerimizi etkiledi. Bu dönem içerisinde 2 meclis üyemizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. 73 çalışma arkadaşımızı da depremlerde kaybettik. Meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” cümlelerini kaydetti.
Pandemi ve 6 Şubat depremlerine rağmen 5 yıllık süreçte şehre 8.7 Milyar liralık yatırım yapıldığını vurgulayan Başkan Güngör, “Görevimiz boyunca sağlam ve sürdürülebilir mali yapıya çok önem verdik. Görevi devraldığımızda bütçenin 2 katına yakın bir borç yükümüz vardı. Pandemi ve depremlere rağmen bu oranı yüzde 89’a indirdik. 6 Şubat depremlerinde sadece Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden 1.5 Milyar liralık harcama yapıldı. Kendisi de depremzede olan personellerimiz çok kısa süre içerisinde toparlanarak arama kurtarma, geçici konaklama merkezi ve iş yerlerinin kurulumu, alt ve üstyapı imalatı gibi tüm alanlarda yoğun gayret gösterdi. Bu manada tüm personellerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte şehrimizin ve hemşerilerimizin emanetine sahip çıktık. Bu bir bayrak yarışı” dedi.
24 Mar 2024 - 23:10 İHA Kahramanmaraş- Politika
Mahreç İha
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