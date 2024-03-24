Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf K.(23) yönetimindeki 10 CFJ 04 plakalı motosiklet, cadde üzerinden manevra yaparak dönüş yapan sürücü Tasin K.(53) yönetimindeki 16 AYT 453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma da çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Kerman T.(24) havalanarak 30 metre sürüklendi.
Kaza sonucu motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki yolcular Libas K.(51) ve Yemenhanım K.(61) yaralandı. Yaralıların yardımına İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl restoranında görevli personeller yetişti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaldırımda yürüyen bir kadının 5 saniye ile ölümden döndüğü anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.
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