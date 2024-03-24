Bakan Yerlikaya: “6 ilde gerçekleşen operasyonlarda 173 düzensiz göçmen yakalandı”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-16” operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Muğla ve Mersin merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-16” operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ve 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda; 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandığını, 7’sinin tutuklandığını belirtti.
Yerlikaya paylaşımının devamında, ”Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda; 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı” ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.
ELEMANLAR ARANIYOR
Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...
MATEMATİK DERSİ VERİLİR
İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
SATILIK ÜÇ KATLI EV
SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...OĞUZ ŞAHİ̇N