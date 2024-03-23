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/ 23 Mar 2024 - 21:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı"

İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ’Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız. Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye, Türk ekonomisi için en doğrusunu yapmanın çabasındayız. Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. İstanbul hizmete aç, bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Zulme ve işgalcilere karşı direnen Filistinli kardeşlerimize terörist iftirası atanları dikkate almıyoruz" ded