Beşiktaş, hazırlık maçında Buducnost’u 5-1 mağlup etti
Milli arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, sahadan 5-1’lik sonuçla galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde çalışma yapan siyah-beyazlılar, daha sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yaptı.
Siyah-beyazlılarda Al-Musrati, Salih Uçan, Tayfur Bingöl bireysel çalışmalarını sürdürdü. Milli takımlarda yer alan oyuncuların yanı sıra, Omar Colley bugün dinlendirildi. Sakatlığını atlatan Daniel Amartey, 25 Mart Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Masuaku ise yakınını kaybettiği için özel izinli olduğu öğrenildi.
U-21 Milli Takımı kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba müsabakayı tribünden takip edenler arasında yer aldı.
Teknik Direktör Fernando Santos, mücadeleye Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Sanuç, Emrehan Uzunhan, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Muleka, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar 11’i ile çıktı.
Öte yandan konuk ekibin ilk 11’i ise Pavlicic, Ignjatovic, Orahovac, Adzic, Bojovic, Mirkovic, Raickovic, Mujan, Grbic, Ivanovic ve Despotovic’ten oluştu.
Beşiktaş’ta 16. dakikada Emrecan Terzi oyuna devam edemezken, yerine Umut Meraş dahil oldu. Ev sahibi oyun üstünlüğünü aldığı ilk yarıyı Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Ghezzal’ın golleriyle 3-0 önde tamamladı. Santos; ikinci yarıya Onur Bulut, Rebic, Necip Uysal değişiklikleri ile başlarken ilerleyen dakikalarda Joe Worrall ve Utku Yuvakuran’a da görev verdi. Beşiktaş, Aboubakar ve Worrall ile birer gol daha bulurken, konuk ekipte Ivanovic takımı adına tek golü kaydeden isim oldu.
Karşılaşmada başka gol olmazken, siyah-beyazlılar maçı 5-1’lik farklı skorla galip tamamladı.
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