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Ablasını rehin aldı, yaşananlar film sahnelerini aratmadı...

Cezaevinden izne gelen şahıs; para vermediği gerekçesiyle balkonda ablasını bıçakla rehin aldı. Ekiplerin bir saatlik ikna çabaları sürerken, alt kata inen abla son anda polislere sığındı. Bıçaklı şahıs kapı önünde ekiplerce gözaltına alınırken, film sahnesini andıran hareketli anlar kameraya yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta bulunan cezaevinden izne gelen Mesut A. (48), babası ile ablası N.A.’nın yaşadığı eve geldi. Mesut A. (48), para vermediği gerekçesiyle mahallelinin gözü önünde ablası N.A.’yı balkonda bıçakla rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Mesut A.’yı sakinleştirmeye çalışmak için uzun süre dil döktü

Öfkeli adam, elindeki bıçakla ablasına tehditler savurdu. O sırada, Mesut A.’nın babası polis ekiplerince evden çıkarıldı. Balkon kapısını kitleyen Mesut A.’ya karşı abla N.A. soğukkanlılığını korudu. Abla N.A., Mesut A.’dan bulduğu boşlukla birlikte kendini merdivenlere atarak aşağı indi. Arkasından gelen Mesut A., ekipleri görünce elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Abla N.A., Mesut A.’dan kaçarken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı. Etkisiz hale getirilen Mesut A., ekiplerce gözaltına alındı.

23 Mar 2024 - 18:20 İHA Bursa- Asayiş

Mahreç  İha

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