TDV 2023 yılında zekatla 5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

Afet ve acil yardımlardan eğitime, gıdadan barınmaya, hayri ve sosyal faaliyetlerden tıbbi malzemeye ve yetim faaliyetlerine kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran TDV 2023 yılında 826 milyon liralık zekat yardımıyla 5 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürüttükleri zekat kampanyasıyla kardeşlik köprüleri kurduklarını ifade etti. Zekatın farz bir ibadet olduğunu hatırlatan İzani Turan, “İnfak duygusu yüksek hayırseverin zekat bağışlarını 2023 yılında yaşadığımız deprem nedeniyle başta depremzedeler olmak üzere ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya gayret ettik” dedi.

Vakfın yarım asra yakındır iyilik faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Turan, “Yurt içinde 81 ilde 1003 şubemizle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyoruz. 2023 yılında 826 milyon liralık zekat toplayarak 5 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardımlarımızı ulaştırdık. Şu an sahada Ramazan ayı kapsamında yardımlarımız devam etmekte; bu yıl da başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Zekat iyilik yapmanın en etkili yollarından birisidir"

Zekat ibadetinin yıl boyunca yerine getirebileceğini söyleyen Turan, zekat ibadetinin sadece Ramazan ayında değil, yılın her dönemi yapılabilecek bir ibadet olduğunu dile getirdi. Turan, “Hayır ve hasenatın toplumu kucaklayan yüzü olan zekat iyilik yapmanın en etkili yollarından birisidir. Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerimizden birisi olan zekâtın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok büyük önem taşıyor. Milletimizin zekat vermek için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı bir dönemde Vakfımız, ‘Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin’ projesiyle ihtiyaç sahiplerini tespit ederek veren el ile alan el arasında köprü oluyor. Vatandaşlarımızın zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için zekathesapla.tdv.org adresi ve mobil uygulamamız aracılığıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimiz kolaylıkla zekatlarını bağışlayabilir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olabilirler” açıklamasında bulundu.