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Teknolojiye karşı direnen topacın son ustası, 25 yıldır ahşaba şekil veriyor

Osmaniye’de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlardan olan topacı gelecek nesillere taşımak isteyen Bekir Altay, 25 yıldır evinin bahçesinde ahşaba şekil veriyor.

Teknolojiye karşı direnen topacın son ustası, 25 yıldır ahşaba şekil veriyor
Teknolojiye karşı direnen topacın son ustası, 25 yıldır ahşaba şekil veriyor
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Osmaniye’nin merkez Alibeyli Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki Bekir Altay, evinin bahçesine kurduğu atölyede ahşaba şekil veriyor. Altay’ın en büyük gayreti unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyuncak olan topacı gelecek nesillere taşıyabilmek. Türkiye’de az sayıda kalan ustadan biri olan Altay, teknolojiyle mücadele içerisinde ürettiği topaçları ülke geneline satarak unutulmaya yüz tutan bu oyunun yaşamasına katkı sağlıyor.

Geleneksel oyunumuz topacın yeni yetişen ustasının kalmadığını söyleyen Bekir Altay, "Osmaniye’de 25-30 yıldan beri bu topaç imal etmekteyim. Eskimesini istemediğim bir oyuncaklar bunlar aslında. Çocukların buna rağbet göstermesini istediğim bir oyun ben imalatını yapıyorum. Çocukların bunu oynamasını istiyorum, imalatını yapan kişiler de kalmadı. Osmaniye’de tek ben kaldım, diğer illerde de tek tük kaldı. Bir ustamız da Kahramanmaraş’ta var. Eski zamanlarda da bu torna makinesi yokken keserle, bıçaklarla yaparak döndürürlermiş. Babalarımız mesela bu şekilde yaparlarmış. Ben de 25 yıldan beri torna makinesinde bunu yapıyorum, imal ediyorum. Bir ağabeyimizin yanında torna işi olarak da öğrendim baktık bu hoşumuza gidiyor. Çocuk sevindirmek için seri şekilde bundan yapmaya karar verdik. Mevsimine göre; İstanbul, Ankara, Kayseri, Hatay gibi bu oyuncağın bilindiği illerden istiyorlar. Mevsimi geldi mi gidiyor, ama pek de rağbet yok eskiye nazaran" dedi.

"Teknolojinin gelişmesi sokakta oynayan çocukların sayısını azalttı"

Teknolojinin gelişmesiyle sokaklarda oyun oynayan çocuk sayısı ile birlikte geleneksel oyunlardan topaca ilginin azaldığını söyleyen Altay, "Çocukların bundan çok telefon yönelmeleri dikkatimi çekiyor. Değişik oyunlar, bağımlılık yapan oyunlardan dolayı buna pek rağbet etmiyorlar. Bizim zamanımızda telefon yokken okuldan gelir gelmez 5-10 kişi sokaklarda bunu döndürürdük, çevirirdik. O günler kalmadı şimdi, bu telefonlarla insanların, çocukların beyni uyuşuyor ama bu oyunu alıp da döndürmesi, bunun dünyasına akıp gitmesi daha ayrı bir şey" diye konuştu.

23 Mar 2024 - 12:11 İHA Osmaniye- Yaşam

Mahreç  İha

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