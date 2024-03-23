Gazze’de can kaybı 32 bin 70’e yükseldi
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 70’e, yaralananların sayısı ise 74 bin 298’e yükseldi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 168’inci günde de devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin bombardımandan kaçarak sığındığı tüm noktaları hedef alırken, can kaybı da günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatteki İsrail saldırılarında 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.
Bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 70’e, yaralananların sayısının ise 74 bin 298’e yükseldiği bildirildi.
ELEMANLAR ARANIYOR
Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYOR Avukatlık ofisinde çalışmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat 0555 293 13 48
MATEMATİK DERSİ VERİLİR
İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439