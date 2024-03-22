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Motorine 1 lira indirim geliyor

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor.

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Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara’da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir’de ise 44,04 liradan 43,04 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

22 Mar 2024 - 17:27 İHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  İha

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