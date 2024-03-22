Tek başına oynadığı okeyle gündem olmuştu, artık hiç yalnız kalmıyor
Sivas’ın Zara ilçesinde tek başına okey oynadığı için gündem olan Ahmet Doğan, artık hiç yalnız kalmıyor.
Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu bulmuş, 4 ıstakayı da dolanarak tek başına okey oynamıştı. Okey oynadığı sırada diğer masada bulunanlar Doğan’ın o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda almıştı. Sosyal medyada paylaşılan ve ardından haber olan Doğan, artık yalnız kalmıyor. Doğan’ın yalnız okey oynadığını görenler Doğan’a okey masasında arkadaşlık yapıyor.
"Ramazan ayı bitene kadar bizimle"
Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, “Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük. Dedik bulalım oyun oynayalım. Ramazan ayı bitene kadar bizimle” dedi.
Doğan ise artık arkadaşlar ile okey oynadığını fakat rakiplerinin dişli olduğunu söyledi.
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