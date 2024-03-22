İçişleri Bakanlığından Polis Özel Harekat’ın kuruluş yıl dönümüne özel video

İçişleri Bakanlığı, Polis Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 41. yıl dönümü nedeniyle bir video paylaştı. Paylaşılan videoda, “Özel Harekat: 41 yıllık cesaretimiz, gücümüz ve gururumuz. Onlar bu milletin kahraman evlatları. 41 yıl boyunca vatanımızın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için büyük bir özveriyle çalışan Özel Harekat polislerimizin kahramanlığını ve fedakarlığını selamlıyoruz. Bu yüce millet size minnettardır” ifadelerine yer verildi.