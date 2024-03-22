Yeşil kategoride yer alan terörist MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terör örgütü PKK/YPG’nın sözde Kamışlı Batı Sektör komutanı "Seydo" kod adlı Halil Tekin’i Suriye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakından takip edilen "Seydo" kod adlı terörist Halil Tekin’in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyonla Halil Tekin etkisiz hale getirildi.
Halil Tekin, PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak’ın Kandil ve Gare bölgelerinde faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye’ye geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi. 2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka’da sözde alay komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde komutanı oldu. Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin’in kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYOR Avukatlık ofisinde çalışmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat 0555 293 13 48
MATEMATİK DERSİ VERİLİR
İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11
KAYIP KEDİMİ ARIYORUM
9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolurAÇELYA BALIKCI
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439