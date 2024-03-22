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İftarda çorbadan sonra ara verin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, oruç tutanların dikkat etmedikleri takdirde yaşayabilecekleri sindirim problemlerine değinerek, “İftarda su ile orucunuzu açın. Sonrasında ise hafif bir çorba içip yemeğe ara verebilirsiniz. Ramazan pidesini de çok fazla ve çok sıcak tüketmekten kaçının” dedi.

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Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, Ramazan ayında da büyük önem taşıyor. İftarda ağır yemek yemek ise birçok sindirim problemini beraberinde getiriyor. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Ramazan ayında yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için önemli bilgiler verdi.

“İftarda hafif bir çorba içerek biraz ara vermek lazım”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Diyetisyen Akgül, Ramazan ayında özellikle iyi çiğnenmeden tüketilen gıdaların sindirim problemleri oluşturabileceğini vurgulayarak, “Özellikle sindirim problemlerini önlemek adına su ile orucumuzu açıp sonrasında hafif bir çorba içerek yemeğe biraz ara vermek lazım. Çünkü uzun süre açlık sonrası boş mideye birden ve çok fazla gıdanın alınması sindirim problemlerine neden olabiliyor. Ana yemeğe geçmeden önce evin içinde biraz hareket etmek sindirim sorunlarına karşı iyi bir yöntem olabilir. Burada dikkat edeceğimiz en önemli noktalardan bir diğeri de iftar sofralarını sağlıklı yiyeceklerle oluşturmaya özen göstermektir” diye konuştu.

“Zeytinyağlılar sindirim problemlerini önlüyor”

Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri ile hazırlanan yemekler ve sakatat gibi çok ağır yiyeceklerin iftar sofrasında olmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Akgül, bunların yerine fırında, ızgarada ya da haşlanarak pişirilen yiyecekleri posa içeriği yüksek olan salata ve zeytinyağlılarla zenginleştirerek tüketmenin sindirim problemlerini önlemek için çok faydalı olacağını söyledi.

“Gıdaları çok iyi çiğnemeliyiz”

Besinleri iyi çiğnemenin sindirim sistemini etkilediğinin altını çizen Diyetisyen Akgül, "İftar sofrasında yenilen yemekler mutlaka çok iyi çiğnenmeli. Ramazan pidesi iftar sofralarının vazgeçilmezi olsa da, hem sıcak hem da hızlı tüketildiğinde sindirim sorunlarına ve kan şekerinde ani değişikliklere neden olabiliyor. Bu nedenle iftar ve sahur öğünlerinde pideyi az tüketip, tam tahıllı buğday ekmeği ya da tam tahıllı makarna gibi alternatifleri tercih edebiliriz" ifadelerini kullandı.

“Yemek sonrası tatlı sindirim problemine neden olabilir”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Akgül, sindirim problemlerinin en büyük nedenlerinden birinin de yemekten hemen sonra tatlı ya da meyve yenmesi olduğuna değinerek şunları söyledi:

“Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da tatlı ve meyve gibi yiyeceklerin yemekten 1-2 saat sonrasında tüketilmesi. Yemeğin hemen ardından meyve ve tatlı yemek sindirim sorunlarına neden olabiliyor. Uzun süre açlık sonrası yemeklerin üzerine hemen meyve ve tatlı tüketilmesi midede hazımsızlığa neden olabilir. Ramazan ayında biraz daha posa içeriği yüksek meyveler tercih etmeliyiz. Meyve tatlıları, kompostolar ya da sütlü tatlılar gibi besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesini tercih ediyoruz. Özellikle şerbetli ya da kızartılmış tatlılardan uzak durulmalı. Orucumuzu açarken çok aşırı sıcak ve baharatlı olmayan hafif çorbalardan faydalanılabilir. Uzun süren açlık sonrası hafif bir çorba, sindirim sorunu yaşamadan çok daha rahat bir şekilde orucumuzu açmamıza yardımcı olacaktır. Uzun süre sıvı alımı da olmadığı için çorbalar sıvı alımına da destek olacak en iyi yemeklerden biridir.”

22 Mar 2024 - 09:58 İHA Adana- Sağlık

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