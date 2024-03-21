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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazanarak 9.140,70 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 185,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 6,93 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,40 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından BIST 100 endeksinde yükselişler hızlandı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

Karar metnindeki, "Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir." ifadesi de dikkati çekti.

Analistler, söz konusu kararla merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 seviyesinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

# ekonomi

21 Mar 2024 - 18:43 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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