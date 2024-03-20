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Akıl almaz kaza kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı

Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun kullanan F.B.’nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı. Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu. Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akıl almaz kaza ise kameralara yansıdı.

20 Mar 2024 - 15:19 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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