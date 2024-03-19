-

Türk Havacılık Uzay Sanayii,Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'a ilişkin video paylaştı

KAAN'ın boyama işlemlerinin aşaması ve son hali göz doldurdu.

ABONE OL Google News Sayfamız

KAAN'ın boyama işlemlerinin aşaması ve son hali göz doldurdu.

# kaan, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Türkiye'nin milli muharip uçağı

19 Mar 2024 - 22:31 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TEBLİĞİ Resmi İlandır mask
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TEBLİĞİ
ARSA SATIŞ İHALE İLANI Resmi İlandır mask
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
Türk Havacılık Uzay Sanayii,Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'a ilişkin video paylaştı mask
Türk Havacılık Uzay Sanayii,Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'a ilişkin video paylaştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2025 yılına kadar tüm konutlar teslim edilecek" mask
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2025 yılına kadar tüm konutlar teslim edilecek"
Can Ataklı şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri gerekçesiyle hakim karşısında mask
Can Ataklı şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri gerekçesiyle hakim karşısında
4 katlı bina korna sesi ile yıkıldı mask
4 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Otomobil, durakta bekleyenlerin arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı mask
Otomobil, durakta bekleyenlerin arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı
Uzmanı açıkladı: "Bir günlük oruç bir saatlik yürüyüşe eş değer" mask
Uzmanı açıkladı: "Bir günlük oruç bir saatlik yürüyüşe eş değer"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL