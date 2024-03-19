-

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2025 yılına kadar tüm konutlar teslim edilecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl sonu ve 2025 yılı başında Kahramanmaraş’ta bütün konutların teslim edileceğini söyledi.

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferans yöntemi ile katıldığı ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde Dulkadiroğlu ilçesi Akyar mevkiinde TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etti.

Kura çekimi öncesinde konuşan Yerlikaya, "Kıymetli depremzedelerimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için gayret gösteriyoruz ve böyle bir durumda en büyük yardımcımız Rabbül Alemin. Devam eden inşaatlarımız ile bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl itibari ile Kahramanmaraş’ta tüm konutlar teslim oluyor” diye konuştu.

“Bu yılın sonuna kadar 200 bin konut ve ev sayısına ulaşacağız”

2025 yılına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, “11 il ile ilgili 30 bin aynı bu şekilde bitmiş deprem konut ve kırsaldaki evleri kuraları yapılacak, anahtarları siz kıymetli depremzedelerimize teslim edilecek. Depremin birinci yılında 46 bin, 13’üncü ayında yani Mart ayında birazdan 30 bin ile beraber 76 bine ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yılın sonuna kadar 200 bin konut ve ev sayısına ulaşacağız. Toplam 389 bin hak sahibimiz var, 2024’te 200 bin 2025 yılında kalan konutların kura ve anahtar teslimlerini yapacağız” dedi.

“Kahramanmaraş’ta tüm konutlar teslim oluyor”

Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Yerlikaya, “Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizin destek ve dualarınızla, inancınızla, sabrınızla bunu başarıyoruz ve tamamına erdireceğiz. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde çekilen konut ve ev sayısı 9 bin 286’ydı, birazdan 8 bin 303 kura çekeceğiz. Toplamda 17 bin 600’ü geçtik, hak sahibimiz 69 bin devam eden inşaatlarımız gece gündüz şantiyelerimiz gayret gösteriyorlar. Kendi güçlerinin de üzerinde gayret gösteriyorlar ki, size verilen söz yere düşmesin. Kıymetli depremzedelerimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için gayret gösteriyoruz ve böyle bir durumda en büyük yardımcımız Rabbül Alemin. Devam eden inşaatlarımız ile bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl itibari ile Kahramanmaraş’ta tüm konutlar teslim oluyor” diye konuştu.

“Kahramanmaraş’ı Allah’ın izni ile yüz akı ile yapmaya kararlıyız”

Kahramanmaraş’ı modern bir şehir haline getireceklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Yakın zaman içerisinde Kahramanmaraş’ımıza mükemmel bir valilik binasının yapımının ihalesine çıkıyoruz. Çok güzel olacak inşallah, tıpkı yapımı başlanmış devam eden veya ihalesi yapılacak olan diğer binalar gibi. Yeniden Kahramanmaraş, modern bir şehir, tarihi kadim dokusuna uygun şehri ile bütünleşik ve şehri ile hemhal olan Kahramanmaraş’ı Allah’ın izni ile yüz akı ile yapmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Güçlü desteğinizi talep ediyoruz”

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Kahramanmaraş halkının Cumhur İttifakı adaylarına büyük destek vereceklerinden emin olduklarını söyleyen Yerlikaya, “Yerel seçimler geldi çattı. Kahramanmaraş 22 yıldan beri Recep Tayyip Erdoğan dedi, onunla birlikte yürüdü çünkü ona inandı. Hep en fazla destek ve oy oranında hep en önde oldu Kahramanmaraş. Biz Kahramanmaraş Büyükşehir’de ve tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte sizlere arzı endam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi güçlü desteğinizi talep ediyoruz. Bizim belediye başkan adaylarımızın her biri şehrinin emini olan arkadaşlarımız. Bizim adaylarımızın özelliği sizin sorunlarını çözmekte cesaretli, sabırlı ve yorulmaz kişilerdir” ifadelerini kullandı.

19 Mar 2024 - 16:47 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TEBLİĞİ Resmi İlandır mask
İSTİNAF BAŞVURUSUNUN TEBLİĞİ
ARSA SATIŞ İHALE İLANI Resmi İlandır mask
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2025 yılına kadar tüm konutlar teslim edilecek" mask
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2025 yılına kadar tüm konutlar teslim edilecek"
Can Ataklı şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri gerekçesiyle hakim karşısında mask
Can Ataklı şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri gerekçesiyle hakim karşısında
4 katlı bina korna sesi ile yıkıldı mask
4 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Otomobil, durakta bekleyenlerin arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı mask
Otomobil, durakta bekleyenlerin arasına daldı: 3 ölü, 6 yaralı
Uzmanı açıkladı: "Bir günlük oruç bir saatlik yürüyüşe eş değer" mask
Uzmanı açıkladı: "Bir günlük oruç bir saatlik yürüyüşe eş değer"
Uzmanı, Ramazan ayında günde kaç litre su tüketilmesi gerektiğini açıkladı mask
Uzmanı, Ramazan ayında günde kaç litre su tüketilmesi gerektiğini açıkladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL