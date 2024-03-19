Bu da ‘10 teker’ seçim kamyonu
Ordu’nun Altınordu ilçesine bir belediye başkan adayı, 10 tekerli kamyonla seçim çalışmalarını yürütüyor.
Altınordu ilçesinde 33 yıllık esnaf olan Orhan Gündoğdu, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nin Altınordu Belediye Başkan Adayı oldu. Gündoğdu, maddi imkansızlıklar nedeniyle seçim otobüsü kiralayamayınca çareyi kendi iş yerine ait 10 tekerli kamyonu kaplatarak, seçim aracı yapmakta buldu.
Orhan Gündoğdu, rakiplerinin otobüs, minibüs gibi araçlar ile çalışma yürüttüğünü ancak kendilerinin maddi imkanı olmadığı için kamyon kullandıklarını belirterek, “Bizim böyle bir maddi gücümüz yok, benim şirketimin üzerine kayıtlı olan aracım ile birlikte ben de kamyonumu seçim aracı olarak kullanmayı, seçim otobüsü yerine kamyondan seçim aracı yapmayı düşündüm. Biz devlet desteği olmayan, gönüllü insanların kendi katkılarıyla seçim harcamaları yaptığı bir süreçte yaşıyoruz. Dolayısı ile bu şekilde daha ekonomik ve kendimize özel bir şey yapalım istedik, kamyonu da seçim otobüsü yerine koyduk” dedi.
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