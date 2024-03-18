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MSB’den 18 Mart’a özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, şehit ailelerine ithafen hazırladığı videoyu yayınladı.

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MSB’den yapılan açıklamada, “Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde; milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur. Şehitlerimize saygı ve rahmetle” ifadeleri yer aldı.

18 Mar 2024 - 11:34 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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