MSB’den 18 Mart’a özel video

MSB’den yapılan açıklamada, “Tarih boyunca vatanı için canını hiçe sayan Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde; milletimizin bekası ve esenliği uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve onların emaneti kıymetli ailelerine ithaf olunur. Şehitlerimize saygı ve rahmetle” ifadeleri yer aldı.