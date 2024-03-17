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Dilencinin parayı sakladığı yer pes dedirtti, bebek montundan bin 200 lira çıktı

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından dilenciler tek tek toplanırken, bir dilencinin bebek montuna sakladığı bin 200 lira ekipler tarafından bulundu.

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, Ramazan ayı itibariyle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan aramalarda bir dilencinin topladığı paraları bebek montunun astarının olduğu bölgeye sakladığı fark edildi. Astar ekipler tarafından yırtıldı ve içerisinden bin 200 lira çıktı.

17 Mar 2024 - 14:29 İHA Elaziğ- Asayiş

Mahreç  İha

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