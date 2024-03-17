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Altın kaçakçılarına yönelik ‘Ayar-2’ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen ’Ayar-2’ operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “Ayar-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon Türk lirası olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu ifade etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde, her biri 1 kilogram ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildiği ifade edilirken operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

17 Mar 2024 - 13:12 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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