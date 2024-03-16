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/ 16 Mar 2024 - 23:30

BBP Genel Başkanı Destici: ''En düşük emekli maaşı, asgari ücrete eşitlenmeli"

BBP Genel Başkanı Destici: ''En düşük emekli maaşının, asgari ücret olan 17 bin TL'ye çıkarılmasını bir kez daha buradan haykırıyoruz''