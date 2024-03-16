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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 5,2'de kaldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 5,2'de kaldı"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 5,2'de kaldı"

# Cevdet Yılmaz, Elazığ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iş dünyası buluşması

16 Mar 2024 - 23:27 AA - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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