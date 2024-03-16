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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız"

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- "Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz"

- "Gazze’de işgal edilmiş Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz"

16 Mar 2024 - 21:35 İHA İstanbul- Politika

Mahreç  İha

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EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Malatya’da 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi mask
Malatya’da 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız"
Devasa vinçlerin devrildiği limandaki hasar havadan görüntülendi mask
Devasa vinçlerin devrildiği limandaki hasar havadan görüntülendi
İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı mask
İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
Tuz Gölü yazlıkçı flamingoları ağırlamaya başladı mask
Tuz Gölü yazlıkçı flamingoları ağırlamaya başladı
Selatin camilerinde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır işliyor mask
Selatin camilerinde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır işliyor

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