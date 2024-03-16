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Tuz Gölü yazlıkçı flamingoları ağırlamaya başladı

Aksaray Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kuş uzmanı Emel Çakmak: "Bize düşen en büyük görev, Tuz Gölü'nü besleyen kaynakların korunması. Aksaray'da bütün temsilciler Tuz Gölü'nü ve flamingoları korumaya yönelik son derece ciddi tedbirler alıyor" "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 bin kadar yavruyu burada büyütüp uğurladık. İnşallah bu yıl bu rakama binlercesini daha ekleyerek flamingolarımızı uğurlarız"

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ZEKERİYA KARADAVUT - Flamingolar, kendileri için dünyadaki en büyük doğal üreme, beslenme ve kuluçka alanı olarak bilinen Tuz Gölü'ne gelmeye başladı.

Havaların ısınmasının ardından önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara her yıl on binlerce flamingo geliyor. Göl, flamingolar için geniş bir beslenme ve kuluçka imkanı sunuyor.

Tuz Gölü'ne gelmeye başlayan flamingolar, eylül-ekim ayına kadar gölde misafir olduktan sonra daha sıcak bölgelere göç ediyor.

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve kuş uzmanı Emel Çakmak, AA muhabirine, flamingoların göçüyle Tuz Gölü'nde inanılmaz bir görsel şölen başladığını söyledi.

Gölün her yıl on binlerce flamingoya ev sahipliği yaptığını belirten Çakmak, "Tuz Gölü flamingolar için beslenme, kuluçka ve kreş imkanı sunuyor. Tuz Gölü, flamingolar için önemli doğal üreme alanlarının başında geliyor. Bu nedenle göl flamingolar için çok kıymetli." diye konuştu.

- "Flamingolar toplu halde üreyen su kuşlarından"

Çakmak, flamingoların beslenmek için yurdun çeşitli bölgelerini ziyaret ettiğini ancak üremek için özellikle Tuz Gölü'ne geldiğini ifade etti.

Tuz Gölü'nün flamingolar için çok özel bir habitata ve ekosisteme sahip olduğunu aktaran Çakmak, şu bilgileri verdi:

"Flamingolar toplu halde üreyen su kuşlarından. Her yıl mart ayında göç ediyorlar. Nisan ayında tek yumurta yapıp yuvalarına bırakıyorlar. Yaklaşık 1 ay sonra yavrular kuluçkadan çıkıyor. Yavrular, 10 günlük olduğunda kreş adını verdiğimiz topluluklar haline geliyor. Ebeveynler yavrularını kursaklarında biriktirdikleri sıvıyla besliyor. Yavrular üçüncü ayının ardından uçma antrenmanlarına başlıyor. Hem uçabildikleri hem de beslenebildikleri erişkinliğe geldiği zaman çevre alandaki sulak alanlara dağılıyor."

Çakmak, flamingoların üreme alanı anlamında son derece seçici bir kuş türü olduğunu ifade etti.

Tuz Gölü'ndeki flamingoların üreme başarısının su seviyesiyle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Çakmak, şunlar kaydetti:

"Bu açıdan bize düşen en büyük görev, Tuz Gölü'nü besleyen kaynakların korunması. Aksaray'da bütün temsilciler Tuz Gölü'nü ve flamingoları korumaya yönelik son derece ciddi tedbirler alıyor. İnşallah kuraklık anlamında bu yıl bir sorun yaşamayız. Yaptığımız araştırmalarda geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 bin kadar yavruyu burada büyütüp uğurladık. İnşallah bu yıl bu rakama binlercesini daha ekleyerek flamingolarımızı uğurlarız."

# aksaray, Flamingo, kuş uzmanı Dr. Emel Çakmak, Tuz Gölü

16 Mar 2024 - 13:07 AA Aksaray- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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