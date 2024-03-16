-

Selatin camilerinde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır işliyor

Sultanahmet, Süleymaniye ve Nuruosmaniye camilerindeki yazılardan etkilenip hattatların eserlerini örneklemeye başlayan Zekeriya Tezcan, karbon kağıdıyla yaptığı çizimleri mermer, ahşap, strafor gibi çeşitli objelere oyma yöntemiyle işliyor.

Selatin camilerinde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır işliyor
Selatin camilerinde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır işliyor
+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

77 yaşındaki Tezcan, gençliğinde babasıyla İstanbul’da Sultanahmet, Süleymaniye ve Nuruosmaniye gibi selatin camilerini ziyaret etti. Camilerde mermerlere işlenmiş hat yazıları Tezcan’ın dikkatini çekti.

Kendisinde bir hat merakı oluşan Tezcan, 1973 yılında Hamit Aytaç gibi çok sayıda ustanın eserlerini örneklemeye başladı.

Hattatların eserlerini karbon kağıdıyla örnekledikten sonra aktardığı ahşap, plastik, mermer ve strafor gibi yüzeylere oyma yöntemiyle işleyen Tezcan’ın eserleri yurt içinde ve dışında yaşatılıyor.

İhlas Haber Ajansı (İH) muhabirine konuşan Zekeriya Tezcan, “İstanbul’a babamla beraber gittik. Bu tarihi Ayasofya ve Topkapı’yı müzeleri gezerken Süleymaniye’de Sultanahmet’teki o tarihi hat yazılarını gördüm. Onların mermerlere nasıl işlendiğini merak ettim. Dantel gibi işlendiğini gördüm. Onlar bana bir sempati, bir sevgi belirtti. Mesleğimde ben zaman içerisinde tornacılık mesleğine sahip olduğum için gemilerle uğraşırken o zamanlar İslam’ı gazetelerinden ve dini yayınlardan cumhuriyetin ilk Osmanlı’nın son hattatı Hamit Aytaç Hocamızdan gazete kanalıyla bu hat yazmasını gösteriyordu. Ben de ondan alıntı yaparak görerek, bir merak sahibi oldum” dedi.

İlk olarak demir, bronz gibi çeşitli aksesuarlara yazılar yazmaya başladığını belirten Tezcan “Sonra Karabük’e gelince straforlara yazıyorum. Ondan sonra Safranbolu’nun meşhur beyaz taşları var. Onları işlemeye başladım. Ben de böyle bunu devam ettirmekteyim. Yaşım da şu anda 77. Tabii ki kolay değil artık yaşlandım” diye konuştu.

“Benim için en büyük para o eserimin o camiye konulmasıdır”

Safranbolu Merkez Camii için hat levhaları yaptığından bahseden Tezcan, “Safranbolu Merkez Camisi’ne o büyük Aşere-i Mübeşşere isimlerini yazdım. Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin efendilerimizin isimlerini yazdım. Onları oraya ücretsiz verdim. Oranın da görevlisi Kazım hocamız, Allah razı olsun, bize yardımcı oldu. Malzemeyi alıverdiler. Ben yaparım ama para almam dedim. Benim için en büyük para o eserimin o camiye konulmasıdır. Ancak öyle kabul ediyorum dedim. Yapımı 1 sene sürdü. Kabartma olsaydı daha çabuk ve seri yapardım. Beni çok zorladı” şeklinde konuştu.

Tezcan, eserlerinin Türkiye’nin çok sayıda camisinde yer aldığını söyledi.

16 Mar 2024 - 12:48 İHA Karabük- Yaşam

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAKİP ET 46 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ VE DİKENLİ TEL SATIN ALINACAKTIR
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI Resmi İlandır mask
ANDIRIN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HARMANKAYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 2024 YILI YOL YATIRIM PROĞRAMINDA BULUNAN 504,514 VE 518 KOD NOLU YOLARDA 7+150 KM YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Tuz Gölü yazlıkçı flamingoları ağırlamaya başladı mask
Tuz Gölü yazlıkçı flamingoları ağırlamaya başladı
Selatin camilerinde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır işliyor mask
Selatin camilerinde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır işliyor
Güvercin drona çarptı mask
Güvercin drona çarptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ekonomisi dünyadan daha hızlı büyüyor" mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ekonomisi dünyadan daha hızlı büyüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sizlerin iradesini satılığa çıkarttılar" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Sizlerin iradesini satılığa çıkarttılar"
MSB’den “Korkut” paylaşımı mask
MSB’den “Korkut” paylaşımı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL