Güvercin drona çarptı
Tokat’ta güvercinin İhlas Haber Ajansı’nın dronuna çarpması dron kamerasına yansıdı. Muhabirin dikkati dronun düşmesini önledi.
İhlas Haber Ajansı Tokat muhabiri Yasin Kıras, Tokat’ın Niksar ilçesinde dron ile haber çekimi yaparken ilginç bir olay yaşadı. Kıras, tarihi bir köprüyü havadan görüntülemek için dronunu havalandırdı. Bu sırada yakındaki bir caminin kubbesinde bulunan güvercin sürüsü havalandı. Güvercinlerden biri drona çarptı. Bu anlar dronun kamerasına yansıdı. Muhabirin dikkati dronun düşmesini engelledi. İlginç olayda dronun pervanelerinde hasar oluştu.
Yaşadığı olayı anlatan İhlas Haber Ajansı Tokat Muhabiri Yasin Kıras, “Bir haber için Niksar ilçesine gelmiştim. Buradaki köprüyü çekerken cami kubbesinde bulunan kuşlar dron sesinden etkilendi. O anda bir kuş drona vurdu ve kayıttayken dron takla attı fakat yere düşmedi” dedi.
KAYIP KEDİMİ ARIYORUM
9 Mart saat 22.47 sıralarında müsiad konteyner kentte 1 yaşındaki cins kedim kayboldu görenler Allah rızası için bilgi versin nolurAÇELYA BALIKCI
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN ELEMAN ARANIYORÇay ve temizlik yemek işlerine bakacak bayan eleman aranıyor.Müracaat şahsen yapılacaktır. GÜMÜŞLER TRAKT...
KİRALIK İŞYER
Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...
KAYIP İLANI
Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...
KAYIP İLANI
Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.0542 214 33 42
DUYURU
Murat caddesi üzerinde bir kol saati bulunmuştur arayanların Corcular Markete uğramaları rica olunur.
GÖZLÜĞÜMÜ KAYBETTİM
Ray-Ban marka güneş gözlüğümü kaybettim. Bulanların insaniyet namına 0 553 161 04 34 numaralı telefona ulaşmaları rica olunur.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439