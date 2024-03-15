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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ekonomisi dünyadan daha hızlı büyüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ekonomisi dünyadan daha hızlı büyüyor"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye ekonomisi dünyadan daha hızlı büyüyor"

# Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti Hakkari mitingi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hakkari İstiklal Caddesi

15 Mar 2024 - 20:12 AA Hakkari- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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