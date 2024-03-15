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MSB’den “Korkut” paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Korkut’un teknik özelliklerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen Korkut silah sistemi aracının genel özelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hava Savunma Tugay Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli imkanlarla üretilen 35 mm K/M (Kundağı Motorlu) Hava Savunma Silah Sistemi Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 mm’lik namlulu hava savunma sistemidir.”

35 mm K/M tipi çift namlulu silah sistemi ile dakikada bin 100 atım gerçekleştiren Korkut, 30 bin 800 kilogram ağırlığında ve 200 adet mühimmat kapasitesine sahip. Korkut, saatte 65 kilometre hıza çıkıyor.

15 Mar 2024 - 15:41 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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